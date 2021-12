Covid: Francia, farmacie aperte domenica per vaccinare (Di giovedì 9 dicembre 2021) I farmacisti "che vorranno" potranno restare aperti d'ora in poi tutte le domeniche per i mesi di dicembre e gennaio con l'obiettivo di vaccinare contro il Covid - 19 il massimo di persone che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) I farmacisti "che vorranno" potranno restare aperti d'ora in poi tutte le domeniche per i mesi di dicembre e gennaio con l'obiettivo dicontro il- 19 il massimo di persone che si ...

