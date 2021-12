Variante Omicron, guarito il professionista casertano “paziente zero” in Italia. L’appello: “Tranquilli grazie al vaccino” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È guarito dal Covid-19 il manager dell’Eni Gianfranco Importuna che, primo in Italia, è risultato positivo alla Variante Omicron del virus. Lui stesso lo ha annunciato in un post pubblico sul suo profilo Facebook: “Ho il piacere di informarvi che dopo 21 giorni abbiamo sconfitto il Covid, grazie a tutti voi per essere stati così gentili con noi”. Insieme all’uomo erano risultati positivi alla Variante Omicron la moglie e i due figli, la madre, la suocera e una donna che lavora in famiglia come badante per un totale di 7 casi accertati Omicron in Campania. Tutti sono sempre stati in buone condizioni di salute e oggi si sono negativizzati (tranne la suocera). Già domani troveranno in piattaforma il certificato di guarigione dal Covid e potranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Èdal Covid-19 il manager dell’Eni Gianfranco Importuna che, primo in, è risultato positivo alladel virus. Lui stesso lo ha annunciato in un post pubblico sul suo profilo Facebook: “Ho il piacere di informarvi che dopo 21 giorni abbiamo sconfitto il Covid,a tutti voi per essere stati così gentili con noi”. Insieme all’uomo erano risultati positivi allala moglie e i due figli, la madre, la suocera e una donna che lavora in famiglia come badante per un totale di 7 casi accertatiin Campania. Tutti sono sempre stati in buone condizioni di salute e oggi si sono negativizzati (tranne la suocera). Già domani troveranno in piattaforma il certificato di guarigione dal Covid e potranno ...

