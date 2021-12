Unione europea: spesa per il contrasto alla disoccupazione La mappa parla chiaro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Corte dei Conti dell’Unione europea mette sotto osservazione l’Italia. Chiesto all’Ue molto denaro per politiche di contrasto alla disoccupazione (1,7 miliardi di euro) ne è stato speso poco più della metà con il sud Italia, in particolare, che è andato male. Insieme ad altre zone europee, questo sì. Situazione sintetizzata in una mappa che parla chiaro. Questo articolo trae spunto da quello pubblicato da La Stampa L'articolo Unione europea: spesa per il contrasto alla disoccupazione <small class="subtitle">La mappa parla chiaro</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Corte dei Conti dell’mette sotto osservazione l’Italia. Chiesto all’Ue molto denaro per politiche di(1,7 miliardi di euro) ne è stato speso poco più della metà con il sud Italia, in particolare, che è andato male. Insieme ad altre zone europee, questo sì. Situazione sintetizzata in unache. Questo articolo trae spunto da quello pubblicato da La Stampa L'articoloper il La proviene da Noi ...

Advertising

robersperanza : A Bruxelles con i Ministri della Salute Ue. È arrivato il momento di realizzare concretamente l'unione europea dell… - emenietti : il ?? documento ?? dell'unione europea ?? non vietava ?? da nessuna parte ?? di usare ?? la parola ?? 'natale'. (le perso… - Palazzo_Chigi : #MED2021, Draghi: L’Italia sostiene con convinzione la nuova Agenda per il Mediterraneo dell’Unione europea. Alla b… - zazoomblog : Unione europea: spesa per il contrasto alla disoccupazione La mappa parla chiaro - #Unione #europea: #spesa… - Violetta_2021 : RT @MarK7196: La questione FINALMENTE va alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Tribunale di Padova in funzione di Giudice del L… -