Spartak Mosca | Dzhikiya | “Siamo a Varsavia per un solo motivo”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Georgiy, difensore e capitano dello, ha suonato la carica in conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna di Europa League contro il Legia, il cui risultato sarà decisivo ai fini della classifica finale.: “per vincere” In caso di vittoria, la squadra allenata da Rui Vitoria passerebbe a prescindere dal risultato del Maradona. Di seguito quanto evidenziato: “La squadra è in buona forma, anche se abbiamo problemi con gli infortuni e prendiamo troppi cartellini.venuti aper vincere“. Mancanza di attaccanti? Melkadze si è ripreso ed è pronto a giocare. Ma deciderà tutto ...

... ha proseguito con il 2 - 3 in casa con loa cui vanno aggiunti il 3 - 0 e il 4 - 1 nella doppia sfida contro il Legia più l'1 - 2 nella trasferta a. Totale? Cinque "Over 2,5" su ...... ha proseguito con il 2 - 3 in casa con loa cui vanno aggiunti il 3 - 0 e il 4 - 1 nella doppia sfida contro il Legia più l'1 - 2 nella trasferta a. Totale? Cinque "Over 2,5" su cinque!...L’allenatore dello Spartak Mosca, Rui Vitoria, ha parlato ai giornalisti alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia. “Questa gara è tutto o niente. Abbiamo bisogno della massim ...L'allenatore dello Spartak Mosca, Rui Vitoria, ha parlato alla stampa della prossima sfida di Europa League contro il Legia Varsavia.