Presutto (M5s): "Segnalati emendamenti alla legge di Bilancio per salvare Napoli" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – "Sono stati Segnalati i due emendamenti alla legge di Bilancio che servono a far uscire dal grave e perdurante squilibrio finanziario in cui si trova il Comune, rilanciandolo e mettendolo in condizione di poter erogare i servizi pubblici essenziali garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i cittadini napoletani". Lo dichiara il senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle in una nota. "Il primo emendamento a firma del Movimento Cinque Stelle – spiega Presutto -, prevede una struttura commissariale per gestire il grande debito accumulato dall'amministrazione comunale e le perdite delle sue imprese partecipate fino al 31 dicembre 2021 e con l'aggiunta di 200 milioni di euro che il MEF erogherebbe per il ...

