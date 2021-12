Il passaggio di consegne tra Merkel e Scholz. Il neo cancelliere: «Un nuovo inizio per la Germania» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con 395 voti su 707 il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto nuovo cancelliere dal Bundestag, il Parlamento tedesco, a Berlino. L’elezione del nono cancelliere tedesco dal 1949 è stata accolta con un lungo applauso da parte dei parlamentari. In Germania si chiude così, dopo 16 anni, l’era Merkel, omaggiata dal Bundestag con un lungo applauso e una standing ovation. Dopo il voto di fiducia del Parlamento, Scholz è stato nominato ufficialmente nuovo cancelliere dal presidente della Repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier. Scholz sarà alla guida della maggioranza costituita dall’Ampel-Koalition, la coalizione semaforo che include l’Spd, il partito Liberale e i Verdi. La cancelliera uscente, durante il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con 395 voti su 707 il socialdemocratico Olafè stato elettodal Bundestag, il Parlamento tedesco, a Berlino. L’elezione del nonotedesco dal 1949 è stata accolta con un lungo applauso da parte dei parlamentari. Insi chiude così, dopo 16 anni, l’era, omaggiata dal Bundestag con un lungo applauso e una standing ovation. Dopo il voto di fiducia del Parlamento,è stato nominato ufficialmentedal presidente della Repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier.sarà alla guida della maggioranza costituita dall’Ampel-Koalition, la coalizione semaforo che include l’Spd, il partito Liberale e i Verdi. La cancelliera uscente, durante il ...

