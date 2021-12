Europa League, troppi positivi nel Tottenham: rinviata sfida contro il Rennes (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Troppo elevato il numero di positivi al Covid e troppo alto il rischio di ulteriori infezioni: il Tottenham annuncia, così, il rinvio della partita di domani di Europa League contro il Rennes. Nella nota diffusa dal club, si legge che attualmente non è ancora stata fissata una data per il recupero dell’incontro, valido per il gruppo G. In più, continua la nota, dopo un confronto con le autorità sanitarie, il club chiude l’area del suo centro sportivo dedicata alla prima squadra, nell’interesse di giocatori e staff. Tutte le altre aree del centro di allenamento rimangono operative. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Troppo elevato il numero dial Covid e troppo alto il rischio di ulteriori infezioni: ilannuncia, così, il rinvio della partita di domani diil. Nella nota diffusa dal club, si legge che attualmente non è ancora stata fissata una data per il recupero dell’in, valido per il gruppo G. In più, continua la nota, dopo un confronto con le autorità sanitarie, il club chiude l’area del suo centro sportivo dedicata alla prima squadra, nell’interesse di giocatori e staff. Tutte le altre aree del centro di allenamento rimangono operative. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - DiMarzio : #UCL, #Juventus | Le parole di Massimiliano #Allegri sulle italiane in Europa e sulle scelte di formazione - tolovethedamned : adesso per colpa vostra il giovedì non potrò vedere masterchef per seguire l'europa league @FCBarcelona - Congui19 : @ajaxdrixxjr a Europa league JQJSJSJSJSJAJSJSJSJAJSJSJAJSJSJJAJSJSJSJSJSJSJAJAJAJAJAJAJAJSJSJAJAJAJJAJAJAJAJJSJSJSJ… -