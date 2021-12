Europa League, Spalletti attende il Leicester: “Se usciamo, saremo in debito con i tifosi” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’unico problema di cui mi devo preoccupare è capire se la squadra ha voglia di prendere a calci i momenti in cui le cose non vanno bene“. Luciano Spalletti non si sente troppo condizionato dalle tante assenze con le quali si dovrà confrontare anche domani nella sfida decisiva di Europa League al Leicester. Chiede soltanto determinazione ai suoi calciatori e ha fiducia in loro. “I ragazzi – dice in conferenza stampa – non devono accettare situazioni che a volte determinano dei risultati. E per quello che vedo io da questo punto di vista i miei calciatori sono in salute. Non devo perciò andare a cambiare niente“. “E’ chiaro – prosegue il tecnico – che in un momento in cui qualche risultato scricchiola la divisa del Napoli diventa un po’ più pesante per cui c’è da esibire una forza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’unico problema di cui mi devo preoccupare è capire se la squadra ha voglia di prendere a calci i momenti in cui le cose non vanno bene“. Lucianonon si sente troppo condizionato dalle tante assenze con le quali si dovrà confrontare anche domani nella sfida decisiva dial. Chiede soltanto determinazione ai suoi calciatori e ha fiducia in loro. “I ragazzi – dice in conferenza stampa – non devono accettare situazioni che a volte determinano dei risultati. E per quello che vedo io da questo punto di vista i miei calciatori sono in salute. Non devo perciò andare a cambiare niente“. “E’ chiaro – prosegue il tecnico – che in un momento in cui qualche risultato scricchiola la divisa del Napoli diventa un po’ più pesante per cui c’è da esibire una forza ...

