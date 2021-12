Calcio: Brasile. Nuovo ricovero per Pelè, esami in ospedale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) O'Rei "è stabile ed è previsto che venga dimesso nei prossimi giorni" SAN PAOLO (Brasile) - Nuovo ricovero per Pelè. O'Rei si trova nuovamente all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per eseguire ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) O'Rei "è stabile ed è previsto che venga dimesso nei prossimi giorni" SAN PAOLO () -per. O'Rei si trova nuovamente all'Albert Einstein di San Paolo per eseguire ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Brasile Pelé ancora ricoverato, l'ospedale: 'Condizioni stabili' RIO DE JANEIRO (Brasile) - Pelé è di nuovo ricoverato all'ospedale israelitico Albert Einstein di San Paolo per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure. La struttura ha specificato che O'Rei era stato operato nei mesi ...

