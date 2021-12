Alex Belli svela a Soleil cosa gli hanno detto gli autori nel confessionale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si continua a parlare del Grande Fratello vip e soprattutto di una delle coppie più discusse di questa edizione del reality di Canale 5. Stiamo ovviamente parlando di Alex Belli e Soleil Sorge i quali almeno inizialmente sembra avessero intrecciato una Bellissima amicizia che però adesso è sfociata in qualcosa di più. Se ne è parlato abbondantemente in puntata di questa loro relazione piuttosto particolare, ma poi qualcosa è accaduto anche nel dopo puntata. Nella notte di lunedì sembra che Alex abbia confessato alla Sorge di aver avuto voglia di lasciare la casa del Grande Fratello vip ma a quanto pare gli autori in confessionale avrebbero detto qualcosa che di fatto ha fatto cambiare idea ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si continua a parlare del Grande Fratello vip e soprattutto di una delle coppie più discusse di questa edizione del reality di Canale 5. Stiamo ovviamente parlando diSorge i quali almeno inizialmente sembra avessero intrecciato unassima amicizia che però adesso è sfociata in qualdi più. Se ne è parlato abbondantemente in puntata di questa loro relazione piuttosto particolare, ma poi qualè accaduto anche nel dopo puntata. Nella notte di lunedì sembra cheabbia confessato alla Sorge di aver avuto voglia di lasciare la casa del Grande Fratello vip ma a quanto pare gliinavrebberoqualche di fatto ha fatto cambiare idea ...

