Roma | Super Green Pass | quasi 14 mila controlli | 73 multati e 3 attività chiuse

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - santenupi : @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi Primo giorno di super green pass.. Il popolo OBBLIGATO a ottenerlo con la 3^ dose… - OGGIRIO : @repubblica E ché glielo controllano in mezzo ad una piazza ?? Già abbiamo l'obbligo all'aperto ?? Certo è che se l… - mummy53690440 : Super Green pass, come funzionano i controlli: il video verità di Er Faina in metro - iam__roma : @MonicaM36491673 grazie mille ???? super gentile -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Super

Green pass: prima multa di 400 euro a 50enne in metro senza certificato verde Sono state 13.751 le persone controllate ieri, prima giornata di entrata in vigore delGreen pass , per ......audizione in Commissione Affari costituzionali della Camera sul decreto che ha introdotto il... Primo contagio Omicron in Calabria: è passato perPrimo contagio Covid da variante Omicron in ...Il primo incontro si terrà il 10 dicembre alle 18:30 - in lingua russa - nel Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma, in Piazza Cairoli 6 ... L’ingresso è gratuito, con prenotazione e super green ...Nel primo giorno di introduzione del certificato verde rafforzato sanzioni anche per chi non indossava la mascherina e per chi aveva violato la quarantena ...