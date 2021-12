In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Dicembre: (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Quirinale Draghi al colle? Brunetta, poi Franco a Chigi La prima volta – L’inedito del capo dell’esecutivo eletto presidente: Mattarella si dimetterebbe subito e lascerebbe a lui la gestione della crisi Di RQuotidiano Lesa Migliorità Di Marco Travaglio Qualche spunto per il cabaret. Zerovirgola, il politico più impopolare, già convinto di aver ucciso il politico più popolare che però rimane tale, ora crede di avere bloccato la sua candidatura a Roma-1 facendogli paura: e tutti lo assecondano, come si fa con i casi umani. Carletto dei Parioli, suo compare di litigate e di Egitto Zaki oggi torna libero, è un buon auspicio in vista della sentenza Lo studente in carcere per 22 mesi – Prossima udienza l’1 febbraio Di Roberta Zunini Il caso guida Israele, altro picco di contagi e presto l’ok alla quarta dose Modello per l’Occidente – Dopo un paio di mesi la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Quirinale Draghi al colle? Brunetta, poi Franco a Chigi La prima volta – L’inedito del capo dell’esecutivo eletto presidente: Mattarella si dimetterebbe subito e lascerebbe a lui la gestione della crisi Di RLesa Migliorità Di Marco Travaglio Qualche spunto per il cabaret. Zerovirgola, il politico più impopolare, già convinto di aver ucciso il politico più popolare che però rimane tale, ora crede di avere bloccato la sua candidatura a Roma-1 facendogli paura: e tutti lo assecondano, come si fa con i casi umani. Carletto dei Parioli, suo compare di litigate e di Egitto Zaki oggi torna libero, è un buon auspicio in vista della sentenza Lo studente in carcere per 22 mesi – Prossima udienza l’1 febbraio Di Roberta Zunini Il caso guida Israele, altro picco di contagi e presto l’ok alla quarta dose Modello per l’Occidente – Dopo un paio di mesi la ...

