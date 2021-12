Advertising

blogLinkes : Giampaolo Rossi, l’ideologo no vax di Giorgia Meloni che imbarazza Fratelli d’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo Rossi

L'Espresso

Chi ha detto che non c'è vita fuori dalla Rai?, 55 anni, già consigliere in quota Fratelli d'Italia, buttato fuori in estate dai vertici della tv pubblica per fare spazio (nel rinnovo) a una consigliera in quota Fi, con alti lai di ...... Ettore Sottsass, Germano Celant, Mimmo Jodice, Fiorello, Zucchero, Tiziano Ferro, Vasco, ...Barbieri, Ferdinando Scianna e di leggende internazionali come Helmut Newton, Richard Avedon,...Chi ha detto che non c’è vita fuori dalla Rai? Giampaolo Rossi, 55 anni, già consigliere in quota Fratelli d’Italia, buttato fuori in estate dai vertici della tv pubblica per fare spazio ...(di Marisa Alagia) (ANSA) - MILANO, 07 DIC - La vera sfida sarà far conoscere e apprezzare il 'milanese imbruttito' anche fuori dalla Lombardia. Nato come pagina social nel 2013 per iniziativa di tre ...