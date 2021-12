Christian Grande svela il design dello sportivo ed elegante Sacs Rebel 55 (Di martedì 7 dicembre 2021) Si chiama Rebel 55 il modello che rappresenta il coronamento dell’espressione stilistica di Christian Grande per esaltare l’anima della gamma Rebel di Sacs: quella di un gommone in cui comfort e prestazioni sono il perfetto contorno di una vocazione marcatamente conviviale, in cui la voglia di stare insieme è condita dal dinamismo e dall’energia. Sacs Rebel 55: natura sportiva e linee all’avanguardia Dopo il successo ottenuto in occasione della presentazione all’ultimo Cannes Yachting Festival, è tutto pronto per l’anteprima mondiale, al prossimo Boot di Dusseldorf (22-30 gennaio 2022), di una nuova versione con murate abbattibili. L’animo Rebel emerge già ad un primo sguardo: quando è in navigazione, non lascia spazio a ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 7 dicembre 2021) Si chiama55 il moche rappresenta il coronamento dell’espressione stilistica diper esaltare l’anima della gammadi: quella di un gommone in cui comfort e prestazioni sono il perfetto contorno di una vocazione marcatamente conviviale, in cui la voglia di stare insieme è condita dal dinamismo e dall’energia.55: natura sportiva e linee all’avanguardia Dopo il successo ottenuto in occasione della presentazione all’ultimo Cannes Yachting Festival, è tutto pronto per l’anteprima mondiale, al prossimo Boot di Dusseldorf (22-30 gennaio 2022), di una nuova versione con murate abbattibili. L’animoemerge già ad un primo sguardo: quando è in navigazione, non lascia spazio a ...

