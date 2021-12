Suppletive:Calenda, seggio ai 5s?No, hanno devastato Roma (Di lunedì 6 dicembre 2021) "I 5 s hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio non esiste, cedergli un collegio dove hanno fatto uno scempio. Basta 5s". Lo scrive ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) "I 5 s, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio non esiste, cedergli un collegio dovefatto uno scempio. Basta 5s". Lo scrive ...

Ultime Notizie dalla rete : Suppletive Calenda La candidatura di Conte già traballa: Calenda si candida contro ... piazzando se stesso in quel collegio come sfidante per il giro di suppletive. Considerate le performance dei partiti in quella zona di Roma alle scorse amministrative, il solo Calenda avrebbe potuto ...

Elezioni, Della Vedova: 'Se Pd per Conte si chiude in alleanza solo con M5S' ... con il sostegno del Pd, alle suppletive di gennaio nel collegio di Roma 1. 'E viceversa - ... Se la candidatura Conte si concretizzasse, potrebbe scendere in campo Carlo Calenda? 'Noi come Più Europa ...

L'annuncio di Carlo Calenda: "Mi candido a Roma contro Giuseppe Conte" Calenda ha aggiunto: "I 5S hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio non esiste, cedergli un collegio dove hanno fatto uno scempio.

Suppletive: Calenda, se accetta mi candido contro Conte Roma, 6 dic. (LaPresse) - Carlo Calenda si dice pronto a sfidare Giuseppe Conte nel caso in cui il presidente M5S decidesse di candidarsi al collegio ...

