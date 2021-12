“Perché mio padre si è ucciso”. Morgan choc: “Era splendido, all’inizio non l’ho perdonato” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ormai da tempo la depressione ha acquistato l’attenzione e la dignità che merita, in passato però neanche la si trattava come un reale problema. Spesso nemmeno si riconosceva. Lo ha spiegato anche Morgan a Ballando con le stelle risalente, quando ha parlato del suicidio del padre. In occasione della sfida speciale a Ballando con le stelle, basata su un aneddoto di vita dei concorrenti, lui ha deciso per l’appunto di parlare del suo grande dolore. Un dolore antico, che tutt’oggi fa male e preme sul suo cuore. Morgan, dopo quella tragedia, si è salvato con la musica. Tale rivelazione ha commosso Milly Carlucci. Morgan parla del suicidio del padre “Mi è capitato un dramma, mio papà si tolse la vita per la depressione. l’ho perdonato, ma non quando avevo 15 ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ormai da tempo la depressione ha acquistato l’attenzione e la dignità che merita, in passato però neanche la si trattava come un reale problema. Spesso nemmeno si riconosceva. Lo ha spiegato anchea Ballando con le stelle risalente, quando ha parlato del suicidio del. In occasione della sfida speciale a Ballando con le stelle, basata su un aneddoto di vita dei concorrenti, lui ha deciso per l’appunto di parlare del suo grande dolore. Un dolore antico, che tutt’oggi fa male e preme sul suo cuore., dopo quella tragedia, si è salvato con la musica. Tale rivelazione ha commosso Milly Carlucci.parla del suicidio del“Mi è capitato un dramma, mio papà si tolse la vita per la depressione., ma non quando avevo 15 ...

