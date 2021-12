Ospedale Santobono, fuori pericolo l’11enne ricoverato in terapia intensiva per Covid (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ stato estubato ed è fuori pericolo l’11 ricoverato in terapia intensiva per Covid a Napoli, presso l’Ospedale Santobono: oggi potrà festeggiare il suo compleanno. E’ fuori pericolo l`11enne ricoverato in terapia intensiva per Covid a Napoli, presso l’Ospedale Santobono. Lo rende noto l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon. La direzione generale dell`Aorn Santobono-Pausilipon comunica Leggi su 2anews (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ stato estubato ed èl’11inpera Napoli, presso l’: oggi potrà festeggiare il suo compleanno. E’l`11enneinpera Napoli, presso l’. Lo rende noto l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale-Pausilipon. La direzione generale dell`Aorn-Pausilipon comunica

Advertising

fainformazione : Ha superato la severa polmonite da Covid il Bambino di 11 anni ricoverato al Santobono di Napoli . Il bambino di 1… - fainfocronaca : Ha superato la severa polmonite da Covid il Bambino di 11 anni ricoverato al Santobono di Napoli . Il bambino di 1… - stepita59 : @intuslegens È ancora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, il bambino di 11 anni risultato posit… - barba_capelli : Napoli: Ospedale Santobono: 11enne ancora intubato per Covid - jncucciniello : Bellissima notizia dal Sud Italia. All’ospedale Santobono di Napoli è infatti arrivato il Zolgensma, il farmaco più… -