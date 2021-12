Nicola, significato e origine del nome (Di lunedì 6 dicembre 2021) Molto usato sia nelle variante straniere (Nicholas) che nelle forme Nicolò o Niccolò, Nicola festeggia il proprio onomastico il 6 dicembre, ed è usato come nome femminile nei Paesi di lingua inglese, romena, tedesca, ceca, slovacca. La sua origine è da ricercarsi nel greco antico ???????? (Nikòlaos), poi latinizzato in Nicolaus. Il nome è composto da ???? (nìke, “vittoria”) e ???? (laòs, “popolo, folla”), pertanto il suo significato può essere interpretato come “vittoria del popolo”, “popolo della vittoria”, oppure “vincitore del popolo” o “vincitore fra il popolo/fra i popoli”. La sua diffusione è legata soprattutto a san Nicola, che permise di propagarlo nel mondo cristiano; sono stati chiamati così, fra gli altri, cinque Papi e due zar. Anche in inglese il ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) Molto usato sia nelle variante straniere (Nicholas) che nelle forme Nicolò o Niccolò,festeggia il proprio onomastico il 6 dicembre, ed è usato comefemminile nei Paesi di lingua inglese, romena, tedesca, ceca, slovacca. La suaè da ricercarsi nel greco antico ???????? (Nikòlaos), poi latinizzato inus. Ilè composto da ???? (nìke, “vittoria”) e ???? (laòs, “popolo, folla”), pertanto il suopuò essere interpretato come “vittoria del popolo”, “popolo della vittoria”, oppure “vincitore del popolo” o “vincitore fra il popolo/fra i popoli”. La sua diffusione è legata soprattutto a san, che permise di propagarlo nel mondo cristiano; sono stati chiamati così, fra gli altri, cinque Papi e due zar. Anche in inglese il ...

