New York, vaccino obbligatorio per lavoratori privati da 27 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) vaccino contro il coronavirus obbligatorio per tutti i dipendenti del settore privato nello Stato di New York a partire dal 27 dicembre. Lo ha annunciato il sindaco uscente della Grande Mela, Bill de Blasio, che il primo gennaio passerà il testimone al suo successore, l’ex poliziotto Eric Adams. ”Tutti i i dipendenti del settore privato di New York City saranno soggetti all’obbligo vaccinale dal 27 dicembre”, ha dichiarato nel corso di una intervista alla Msnbc. De Blasio ha anche annunciato regole più dure sui vaccini per l’accesso alla ristorazione al coperto, all’intrattenimento e al fitness. Finora era richiesta almeno una dose di vaccino, ma dal 27 dicembre sarà necessario aver completato l’iter vaccinale. Anche i bambini di età compresa tra 5 e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021)contro il coronavirusper tutti i dipendenti del settore privato nello Stato di Newa partire dal 27. Lo ha annunciato il sindaco uscente della Grande Mela, Bill de Blasio, che il primo gennaio passerà il testimone al suo successore, l’ex poliziotto Eric Adams. ”Tutti i i dipendenti del settore privato di NewCity saranno soggetti all’obbligo vaccinale dal 27”, ha dichiarato nel corso di una intervista alla Msnbc. De Blasio ha anche annunciato regole più dure sui vaccini per l’accesso alla ristorazione al coperto, all’intrattenimento e al fitness. Finora era richiesta almeno una dose di, ma dal 27sarà necessario aver completato l’iter vaccinale. Anche i bambini di età compresa tra 5 e ...

