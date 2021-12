Giugliano, rapina da 15mila euro: due arresti nel campo nomadi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Blitz all’alba dei carabinieri nel campo rom di via Carrafiello, arrestati due giovanissimi per rapina. Nell’ottobre scorso, i due, rispettivamente di 16 e 17 anni, insieme ad altri due complici in fase di identificazione, si erano introdotti all’interno di una ditta di un noto imprenditore agricolo della zona e dopo aver minacciato e immobilizzato con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Blitz all’alba dei carabinieri nelrom di via Carrafiello, arrestati due giovanissimi per. Nell’ottobre scorso, i due, rispettivamente di 16 e 17 anni, insieme ad altri due complici in fase di identificazione, si erano introdotti all’interno di una ditta di un noto imprenditore agricolo della zona e dopo aver minacciato e immobilizzato con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Rapina in un campo armati di martello e coltello: in manette due giovanissimi - puntomagazine : I due, il 30 ottobre scorso, sono entrati in un’impresa e, dopo aver minacciato ed immobilizzato, con un coltello e… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano rapina Furto di attrezzature agricole, arrestati due minorenni ...in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in quanto gravemente indiziati del reato di rapina. Le indagini, eseguite dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giugliano e ...

Rapina in un campo armati di martello e coltello: in manette due giovanissimi ... i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ... dimoranti nel campo rom di via Carraffiello, gravemente indiziati per il reato di rapina. Le ...

Rapina da 15mila euro a Giugliano, presi due giovanissimi: vittima minacciata e immobilizzata InterNapoli.it Giugliano, arrestati due minorenni Rom Due minorenni dimoranti nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano sono stati arrestati dai Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in quanto gravemente ...

Bomba nella notte a Giugliano, il raid contro una sala scommesse a Varcaturo Momenti di paura nella notte a Varcaturo. Un ordigno è esploso danneggiando la vetrina della sala scommesse Intralot. Per fortuna però non si registrano feriti. L’esplosione – riporta Il Mattino – è a ...

...in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in quanto gravemente indiziati del reato di. Le indagini, eseguite dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia die ...... i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diin Campania hanno dato esecuzione ... dimoranti nel campo rom di via Carraffiello, gravemente indiziati per il reato di. Le ...Due minorenni dimoranti nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano sono stati arrestati dai Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in quanto gravemente ...Momenti di paura nella notte a Varcaturo. Un ordigno è esploso danneggiando la vetrina della sala scommesse Intralot. Per fortuna però non si registrano feriti. L’esplosione – riporta Il Mattino – è a ...