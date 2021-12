Come scaricare il Super Green Pass (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dal 6 dicembre entra nell'uso quotidiano il concetto di Super Green Pass. Sono tanti a chiedersi Come si scarica, ma la domanda porta ad una risposta che non è dissimile dalla risposta che era prevista per il Green Pass base. Green Pass: rafforzato e base, le differenze Il Super Green Pass lo ha chi è vaccinato o è guarito dal Covid entro i sei mesi precedenti. Il Green Pass “base” è quello riservato a chi si sottopone a tampone. In quest'ultimo caso ha valenza di 72 ore dal momento del test qualora questo sia di tipo “molecolare”, di 48 ore nel caso in cui il tampone si antigenico. Quando si ottiene il Super Green ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dal 6 dicembre entra nell'uso quotidiano il concetto di. Sono tanti a chiedersisi scarica, ma la domanda porta ad una risposta che non è dissimile dalla risposta che era prevista per ilbase.: rafforzato e base, le differenze Illo ha chi è vaccinato o è guarito dal Covid entro i sei mesi precedenti. Il“base” è quello riservato a chi si sottopone a tampone. In quest'ultimo caso ha valenza di 72 ore dal momento del test qualora questo sia di tipo “molecolare”, di 48 ore nel caso in cui il tampone si antigenico. Quando si ottiene il...

