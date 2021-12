Anche Google censura il Natale | arrivano le “festività stagionali” | una follia dietro l’altra

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 dicembre 2021)il. Sappiatelo, dal 3 dicembre scorso sono iniziate le “”, bizzarra definizione. L’Europa ha fatto marcia insul divieto di pronunciare il nome dellacristiana più cara a i cattolici, ma il colosso di Mountain View no. A giudicare dalle palline colorate che animano il Doodle del motore di ricerca l’azienda ha dato il peggio di sé: ha creato un upgrade coniando una nuova denominazione per non pronunciare o per non scrivere la pericolosissima parola «». La definizione politicamente corretta dovrà essere «Buone2021». Roba da matti.nel doodle del motore di ricerca: ...