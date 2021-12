Vaccino 5-11 anni, Locatelli: “E’ sicuro, regalo Natale per bambini” (Di domenica 5 dicembre 2021) ”I vaccini per i bambini della fascia 5-11 anni sono sicuri. Il 16 dicembre si inizia a vaccinare. Credo sia un bel regalo di Natale per i bambini”. Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, si esprime così a Che tempo che fa in vista dell’inizio della vaccinazione contro il covid per i bambini. Ci saranno “percorsi dedicati all’interno degli hub vaccinali soprattutto per i più piccoli che vanno rassicurati” e per la prenotazione ci sarà un sistema “simile a quella degli adulti, sarà fondamentale il coinvolgimento di pediatri e famiglie”. “I vaccini in età pediatrica hanno riscontri assolutamente positivi per quanto riguarda i profili di sicurezza. Non ci sono segnali di allerta. Sono ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) ”I vaccini per idella fascia 5-11sono sicuri. Il 16 dicembre si inizia a vaccinare. Credo sia un beldiper i”. Il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, si esprime così a Che tempo che fa in vista dell’inizio della vaccinazione contro il covid per i. Ci saranno “percorsi dedicati all’interno degli hub vaccinali soprattutto per i più piccoli che vanno rassicurati” e per la prenotazione ci sarà un sistema “simile a quella degli adulti, sarà fondamentale il coinvolgimento di pediatri e famiglie”. “I vaccini in età pediatrica hanno riscontri assolutamente positivi per quanto riguarda i profili di sicurezza. Non ci sono segnali di allerta. Sono ...

