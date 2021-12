Una donna può far risorgere i gollisti. Che differenza con l'Italia! (Di domenica 5 dicembre 2021) Valérie Pécresse cita spesso Nicolas Sarkozy, durante la presidenza del quale fu ministro prima dell’Istruzione superiore e della ricerca e poi del Budget. Ma cita anche Angela Merkel e Margaret Thatcher, che prende a modello. Due terzi Merkel e un terzo Thatcher: così Pécresse dice di sé. Presuntuosa? Intanto con la sua vittoria alle primarie chiuse dei Repubblicani (Les Républicains, l’ennesima incarnazione dei gollisti francesi) ha portato a un rimescolamento delle carte nella competizione presidenziale. Anche se i sondaggi precedenti la sua vittoria le attribuivano solo un potenziale nove per cento, dietro non solo a Macron, ma anche a Marine Le Pen e all’estremismo radicale e catacombale di Eric Zemmour, ma davanti alla debole figura di Anne Hidalgo, candidata del Ps (Ifop, novembre 2021), i gollisti paiono rinfrancati da questa novità. Come ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Valérie Pécresse cita spesso Nicolas Sarkozy, durante la presidenza del quale fu ministro prima dell’Istruzione superiore e della ricerca e poi del Budget. Ma cita anche Angela Merkel e Margaret Thatcher, che prende a modello. Due terzi Merkel e un terzo Thatcher: così Pécresse dice di sé. Presuntuosa? Intanto con la sua vittoria alle primarie chiuse dei Repubblicani (Les Républicains, l’ennesima incarnazione deifrancesi) ha portato a un rimescolamento delle carte nella competizione presidenziale. Anche se i sondaggi precedenti la sua vittoria le attribuivano solo un potenziale nove per cento, dietro non solo a Macron, ma anche a Marine Le Pen e all’estremismo radicale e catacombale di Eric Zemmour, ma davanti alla debole figura di Anne Hidalgo, candidata del Ps (Ifop, novembre 2021), ipaiono rinfrancati da questa novità. Come ha ...

