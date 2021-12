Super green pass: le nuove regole dal 6 dicembre. Spazi ridotti per i non vaccinati (Di domenica 5 dicembre 2021) Scatta, da lunedì 6 dicembre 2021, il Super green pass. Elenchiamo, per i lettori din Firenze Post, le novità principali: chi è vaccinato o guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare nuovamente il green pass rafforzato: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi. Saranno viceversa ridotti gli Spazi per gli oltre 6 milioni di italiani non vaccinati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 dicembre 2021) Scatta, da lunedì 62021, il. Elenchiamo, per i lettori din Firenze Post, le novità principali: chi è vaccinato o guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare nuovamente ilrafforzato: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi. Saranno viceversagliper gli oltre 6 milioni di italiani nonL'articolo proviene da Firenze Post.

