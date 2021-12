San Nicola, 6 dicembre 2021: frasi e immagini da inviare su Whatsapp e Facebook (Di domenica 5 dicembre 2021) Oggi, 6 dicembre, si celebra San Nicola. Il santo è stato un vescovo greco di Myra, venerato dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da diverse altre confessioni cristiane. La sua figura ha dato origine alla tradizione di Babbo Natale, personaggio noto anche al di fuori del mondo cristiano. Storia di San Nicola Nacque probabilmente a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 5 dicembre 2021) Oggi, 6, si celebra San. Il santo è stato un vescovo greco di Myra, venerato dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da diverse altre confessioni cristiane. La sua figura ha dato origine alla tradizione di Babbo Natale, personaggio noto anche al di fuori del mondo cristiano. Storia di SanNacque probabilmente a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mavakagher : @Nicolet84520681 @JDascjauan Scusa Nicoletta ma non è domani San Nicola? - ematr_86 : #SanNicola 15 marzo 270 - 6 dicembre 343 #SantAmbrogio 339/340 - 4 aprile 397 San Nicola era di ogirine greca, San… - aurea2007 : @MauroLeonardi3 San Nicola intercedi tu. - giokafka : RT @MauroLeonardi3: Domani 6 dicembre, san Nicola, celebro alle 7:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la Messa - FuoriIncuboUe : RT @MauroLeonardi3: Domani 6 dicembre, san Nicola, celebro alle 7:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la Messa -