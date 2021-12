"Purtroppo lo ho sempre sentito". Impensabile Arisa, il complesso del seno: com'era ridotta (Di domenica 5 dicembre 2021) A cuore aperto. Fuori tutto. Stop alle timidezze. E da tempo. Ancora lei, ancora Arisa, che a poche ore dalla puntata di Ballando con le Stelle di ieri sera, sabato 4 dicembre, ha rilasciato una lunga intervista a Oggi, in cui come al solito negli ultimi tempi non è certo rimasta abbottonata. La cantante ha parlato di come sin da adolescente si fosse vergognata per le sue forme: "Sono sempre stata troppo procace, alta, con un décolleté importante...", ha ricordato. E per questo, ha aggiunto Rosalba Pippa, ha deciso di dare un taglio netto col passato, decidendo di smettere di vergognarsi: "Non voglio più vergognarmi. Purtroppo ho sempre sentito di dover stare tutta coperta", ha aggiunto. E ancora, Arisa ha svelato al rotocalco che, oggi, si sente molto attraente. E proprio per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) A cuore aperto. Fuori tutto. Stop alle timidezze. E da tempo. Ancora lei, ancora, che a poche ore dalla puntata di Ballando con le Stelle di ieri sera, sabato 4 dicembre, ha rilasciato una lunga intervista a Oggi, in cui come al solito negli ultimi tempi non è certo rimasta abbottonata. La cantante ha parlato di come sin da adolescente si fosse vergognata per le sue forme: "Sonostata troppo procace, alta, con un décolleté importante...", ha ricordato. E per questo, ha aggiunto Rosalba Pippa, ha deciso di dare un taglio netto col passato, decidendo di smettere di vergognarsi: "Non voglio più vergognarmi.hodi dover stare tutta coperta", ha aggiunto. E ancora,ha svelato al rotocalco che, oggi, si sente molto attraente. E proprio per ...

