Juventus-Genoa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tutto pronto per Juventus-Genoa, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I bianconeri vogliono i tre punti all’Allianz Stadium per rimanere in scia Champions contro un Grifone che sta affrontando un momento di grande difficoltà. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di domenica 5 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Tutto pronto per, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di. I bianconeri vogliono i tre punti all’Allianz Stadium per rimanere in scia Champions contro un Grifone che sta affrontando un momento di grande difficoltà. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di domenica 5 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace.

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa è l'ultima risposta di Allegri. A breve il report completo su - juventusfc : Dal pre-derby di Brady, all'inarrestabile Apache ?? Five Moments a tema #JuveGenoa ?? - mimmo_elia69 : RT @GianniJ08: #iostoconLaJuventus Anche se oggi non si vince con il Genoa.. Anche se in campionato si arriva Settimi.. Anche se faremo u… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #Streaming Gratis Juventus-Genoa: dove vedere la Serie A in Dire… -