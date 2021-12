Bundesliga | il Bayern supera il Dortmund Doppietta di Lewandowski

(Di domenica 5 dicembre 2021)– IlMonaco vince il big match contro il Borussiaimponendosi all’Iduna Park per 3-2 nella gara valida per la 14/ma giornata die allunga portandosi a quattro lunghezze sui gialloneri. Padroni di casa in vantaggio con Brandt al 5?, pareggio dial 9? e rete del vantaggio dei bavaresi con Conan al 44?. Nella ripresa Haaland a segno al 48? ma ilfirma il successo ancora conal 77?. Questi i risultati delle altre partite didella 14/ma giornata: Augusta-Bochum 2-3; Bielefeld-Colonia 1-1; Hoffenheim-Francoforte 3-2; Leverkusen-Furth 7-1; Magonza-Wolfsburg 3-0.

... Jude Bellingham , ieri sera, dopo il big - match perso contro ilMonaco , ha lanciato ... Sullo stesso argomentoDORTMUND - Non accennano a placarsi le polemiche in Germania per Borussia Dortmund -Monaco , vinta dai bavaresi 3 - 2 con un rigore molto discusso. L'attaccante dei padroni di casa, Jude Bellingham , ieri sera, nel post - partita, ha lanciato accuse pesanti all'arbitro della ...Il Friburgo batte il Borussia Monchengladbach addirittura per 6-0. Nell'altra sfida della giornata finisce 2-2 tra Stoccarda ed Herta Berlino.L'inglese, al termine del match contro i bavaresi, rimprovera la scelta di designare Zwayer per questa partita. L'arbitro era stato coivolto nell'affare Hoyzer ...