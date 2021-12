Bologna-Fiorentina 2-3: la Viola conquista il quinto posto (Di domenica 5 dicembre 2021) La Fiorentina di Italiano conquista l’ennesima vittoria stagionale raggiungendo la quinta piazza della Serie A. Contro il Bologna è stata una partita entusiasmante e ricca di reti: Maleh apre i conti per la Viola, Barrow mette le cose apposto. Nel secondo tempo gli ospiti mettono in ghiaccio il risultato: Biraghi permettei ai suoi di tornare in vantaggio e Vlahovic mette a segno un rigore. Negli ultimi dieci minuti Hickey riaccende l’entusiasmo ma al team di Mihajlovic non basta. Come è andata la partita? Primo tempo ricco di emozioni messo in piedi tra due squadre in forma. La Fiorentina di Italiano passa in vantaggio dopo una prima mezz’ora di studio, tralasciando infatti qualche tentativo bolognese le occasioni sono state veramente poche. A portare in vantaggio gli ospiti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 5 dicembre 2021) Ladi Italianol’ennesima vittoria stagionale raggiungendo la quinta piazza della Serie A. Contro ilè stata una partita entusiasmante e ricca di reti: Maleh apre i conti per la, Barrow mette le cose ap. Nel secondo tempo gli ospiti mettono in ghiaccio il risultato: Biraghi permettei ai suoi di tornare in vantaggio e Vlahovic mette a segno un rigore. Negli ultimi dieci minuti Hickey riaccende l’entusiasmo ma al team di Mihajlovic non basta. Come è andata la partita? Primo tempo ricco di emozioni messo in piedi tra due squadre in forma. Ladi Italiano passa in vantaggio dopo una prima mezz’ora di studio, tralasciando infatti qualche tentativo bolognese le occasioni sono state veramente poche. A portare in vantaggio gli ospiti ...

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Bologna ?? Serie A ? 12:30 CET ?? Stadio Renato Dall'Ara Powered by #SYNLABItalia Guarda la part… - CarolRadull : 2:30P.M | Bologna Vs Fiorentina 5:00 P. M | Spezia Vs Sassuolo 5:00 P. M | Venezia Vs Verona 8:00 P.M | Sampdori… - FirenzePost : Fiorentina vince a Bologna (2-3) col batticuore e vola verso l’Europa. Gol di Maleh, Biraghi e Vlahovic. Pagelle - blogsicilia : #notizie #sicilia Bologna-Fiorentina 2-3, ai viola il derby dell’Appennino - - zazoomblog : Bologna-Fiorentina 2-3 ai viola il derby dellAppennino - #Bologna-Fiorentina #viola #derby -