Anna Munafò | l’ex tronista dice di Tomaso Trussardi | “mi ha gelato il sangue perchè …”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tutti i più fedeli appassionati di Uomini e Donne si ricorderanno sicuramente di. La giovane siciliana ha partecipato al noto programma Mediaset nel 2014 ma ormai da qualche anno ha lasciato il mondo dello spettacolo. Nonostante ciò oggi si trova al centro dell’attenzione mediatica per via delle dichiarazioni fatte sul marito di una delle più note donne dello spettacolo ovvero Michelle Hunziker. Ma, quali sono state esattamente le sue parole su? L’intervista dia Fanpage Era il 2014 quandointratteneva il pubblico di Canale 5 comenel noto programma condotto da Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne. Programma all’interno del quale conobbe Marco Fantini ed Emanuele ...

Jessica44728898 : Siamo tornati indietro al trono di Anna Munafò con Emanuele Trimarchi (Luca) e Marco Fantini (Samuele) 2 La Vendett… - AlessiaGuetti : A Roberta piace solo Luca 1)ha fatto morire sul nascere la segnalazione che lei stessa aveva portato 2)lui nonostan… - francy7888 : Roberta = Anna Munafó Luca = Emanuele Sappiamo com'è finita. ?? #UominieDonne -

Prima di lei, però, il giovane imprenditore ha avuto una storia con, una tronista di Uomini e Donne . Nel 2013, prima del matrimonio di lui,gli scrisse una lettera pubblicata. ...Sempre pacato e gentile, il modello è stato selezionato per l'importante ruolo nel dating show, dopo la delusione per non essere stato scelto dalla messinese. Tra le corteggiatrici scese ...