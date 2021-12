Liga: Barcellona perde col Betis, primo ko per Xavi (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Barcellona ha subito la sua prima sconfitta dopo l'arrivo al suo capezzale di Xavi Hernandez, perdendo 1 - 0 in casa col Real Betis in un incontro della 16/a giornata della Liga. Una rete in ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilha subito la sua prima sconfitta dopo l'arrivo al suo capezzale diHernandez,ndo 1 - 0 in casa col Realin un incontro della 16/a giornata della. Una rete in ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona-Real Betis 0-1, prima sconfitta per Xavi sulla panchina dei blaugrana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona-Real Betis 0-1, prima sconfitta per Xavi sulla panchina dei blaugrana - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona-Real Betis 0-1, prima sconfitta per Xavi sulla panchina dei blaugrana - napolimagazine : LIGA - Barcellona-Real Betis 0-1, prima sconfitta per Xavi sulla panchina dei blaugrana - apetrazzuolo : LIGA - Barcellona-Real Betis 0-1, prima sconfitta per Xavi sulla panchina dei blaugrana -