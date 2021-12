Liga 2021 2022 | al Siviglia basta Ocampos | Villarreal battuto 1-0

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ilrialza subito la testa dopo la sconfitta contro il Real Madrid, e nella sfida valida per la 16esima giornata di, batte ilriconquistando momentaneamente la seconda posizione in classifica. In una partita equilibrata e senza troppe emozioni, agli uomini di Lopeteguiil gol dial 16?. L’ex Milan e Genoa è andato in rete su un cross di Acuna, dopo che gli ospiti avevano perso una palla velenosa in uscita dalla propria area. Gli andalusi salgono così a 31 punti, mentre il Sottomarino Giallo rimane a 16 punti, in dodicesima posizione. SportFace.

Il Siviglia rialza subito la testa dopo la sconfitta contro il Real Madrid, e nella sfida valida per la 16esima giornata di Liga 2021/2022, batte il Villarreal riconquistando momentaneamente la second ...