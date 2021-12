Incomprensioni con Biden | cala la stella di Harris

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 5 dicembre 2021) Kamaladoveva essere la grande speranza del partito democratico, designata a diventare il primo presidente donna dopo avere sostituitoper il secondo mandato. Ma non tutto pare andare per i verso giusto. Il suo tasso di popolarità è sotto il 30%, il suo peso politico diventa sempre meno rilevante; sembra in difficoltà nei compiti che le sono stati assegnati, in special modo quelli riguardanti i migranti, e per descrivere efficacemente lo stato del suo staff i media utilizzano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.