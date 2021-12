Governo diviso sul caro bollette salta contributo di solidarietà

(Di sabato 4 dicembre 2021)to nel Consiglio dei ministri la proposta del premier Draghi di istituire undia carico dei redditi più alti per far fronte al rindelle. Contrari ...

saltato nel Consiglio dei ministri la proposta del premier Draghi di istituire un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette. Contrari ......essere garante della Costituzione e stopperebbe alla radice i giochi per un superamento del... Ricordiamo tutti la brutta esperienza del 2013, quando un sistema dei Partitie inaffidabile,...Il governo ha annunciato la proposta di riforma dell'Irpef, il Paese è già diviso anche se è troppo presto per esprimere un parere.Lega, Forza Italia, Italia viva e anche il M5S si sono opposti al tentativo di riaprire i giochi su una materia politicamente sensibile come il fisco. E hanno costretto Draghi a invertire la marcia su ...