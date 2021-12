Allerta meteo in Campania | le previsioni della Protezione Civile

(Di sabato 4 dicembre 2021) Laha diramato l’per la Regioneper la giornata di domenica 5 dicembre: le. Laemana l’allarme per le prossime ore (WebSource)LaRegioneha diramato l’di colore giallo per l’intera giornata di domenica 5 dicembre. A partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, infatti, si estende la situazione climatica tale da indurre il Dipartimento diregionale ad introdurre l’. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Nel comunicato, ...

Advertising

DPCgov : ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Ca… - luc_sca : #Sardegna se a Olbia è sconsigliato avere un infarto la notte a Oristano assumono 4 nuovi medici per bucare a più… - Torrechannelit : Maltempo – Allerta meteo gialla in Campania dalla mezzanotte - giannigosta : Campania: Allerta meteo con criticità Gialla - TeleradioNews : Campania: Allerta meteo con criticità Gialla -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo

I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito ...FIRENZE " Prosegue fino a domani domenica 5 dicembre il codice giallo per mareggiate e vento. Il bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile fa scattare la vigilanza per entrambi i ...Temporali, raffiche di burrasca e mareggiate: è allerta meteo. I venti forti dalla sera di oggi, sabato 4 dicembre 2021, e per le successive 24 ore - Le precipitazioni dalla tarda serata di oggi e per ...In corso attività di consolidamento del costone di collegamento con Anacapri. Per 24 ore ancora pioggia, vento, rischio idrogeologico ...