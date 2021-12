Si presenta con una protesi in silicone per evitare l’inoculazione del vaccino: 50enne denunciato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Occorre ammettere che un minimo di inventiva qualcuno ce l’ha. Ed è il caso di questo 50enne di Biella, che ha “pensato bene” di presentarsi all’hub vaccinale con una protesi in silicone al braccio, convinto che nessuno si accorgesse dell’anomalia e che così avrebbe potuto evitare l’inoculazione. Leggi anche -> Campagna di vaccinazione illegale in un aeroporto tedesco: l’incredibile vicenda di un vaccino non approvato Il tutto è accaduto il 2 dicembre in un hub vaccinale di Biella, dove questo 50enne si è presentato per sottoporsi al vaccino anti-Covid. L’uomo era convinto di poter ingannare i medici e gli infermieri e di conseguenza ottenere il Green Pass senza però farsi iniettare il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Occorre ammettere che un minimo di inventiva qualcuno ce l’ha. Ed è il caso di questodi Biella, che ha “pensato bene” dirsi all’hub vaccinale con unainal braccio, convinto che nessuno si accorgesse dell’anomalia e che così avrebbe potuto. Leggi anche -> Campagna di vaccinazione illegale in un aeroporto tedesco: l’incredibile vicenda di unnon approvato Il tutto è accaduto il 2 dicembre in un hub vaccinale di Biella, dove questosi èto per sottoporsi alanti-Covid. L’uomo era convinto di poter ingannare i medici e gli infermieri e di conseguenza ottenere il Green Pass senza però farsi iniettare il ...

