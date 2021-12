LIVE – Roma-Inter, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Inter, l’ottimo esordio stagionale, si prepara a disputare una nuova sfida contro la Roma nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nella giornata odierna di venerdì 3 dicembre il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA conferenza stampa AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’, l’ottimo esordio stagionale, si prepara a disputare una nuova sfida contro lanel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nella giornata odierna di venerdì 3 dicembre il tecnico nerazzurro Simoneparlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LASportFace.

Advertising

rtl1025 : ?? “Non si può più dire Buon Natale, non si può più dire ‘A Bona’ perché è sessista. Il caso di #GretaBeccaglia è un… - Claudiadiceche : RT @santegidionews: DIS/INTEGRATION: l'inaugurazione della mostra degli artisti con disabilità di Sant'Egidio all’Universita La Sapienza di… - AlineGamberale : RT @santegidionews: DIS/INTEGRATION: l'inaugurazione della mostra degli artisti con disabilità di Sant'Egidio all’Universita La Sapienza di… - gayporn2me : RT @Hotpartyitaly: Questa Domenica 5 dicembre siamo a #ROMA c/o lo SKYLINE CLUB. ??GUESTS LIVE SHOW @Miky_Gala with @francisrannieri Uni… - RomaTunisi : ROMA -INTER LIVE CON CLAUDIO Claudio Ruggieri TIFOSO INTERISTA E FONDATORE DEL BLOG CALCIO TOTALE LIVE 03/12 ORE 21… -