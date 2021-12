Eitan Biran è tornato finalmente a ‘casa’ | è atterrato poco dopo le 22 all’Orio al Serio di Bergamo

(Di sabato 4 dicembre 2021) Un finale a lieto fine, con la scena di un bimbetto spaurito il quale, sotto un cappellino e fasciato da un giaccone blu,aver sceso gli scalini di un aereo appenaall’aeroporto bergamasco di Orio al, in una gelida sera di dicembre, sale a bordo di un’auto della polizia per poi sparire nella nebbia della notte.la tragedia del Mottarone il ‘rapimento’ del nonno e la battaglia legale per il suo ritorno Quel bimbetto sorridente e confuso è, l’unico superstite di una tragedia sciagurata che, nel crollo della funivia del Mottarone, è divenuto orfano di padre e di madre. Da staseraa dormire nella ‘sua’ casa, nei luoghi dove è nato ed è amato da ...

Dopo 84 giorni dal suo rapimento, Eitan Biran è tornato in Italia. Il volo con cui è partito dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è arrivato verso le 22 allo scalo di Orio al Serio, vicino Bergamo. 'Siamo lieti di confermare che il 3 dicembre con un volo in tarda serata da Tel Aviv il piccolo Eitan è rientrato in Italia in sicurezza e stabilmente', annunciano i legali.