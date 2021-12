Domenico De Masi: "Scuola, media e famiglia hanno fallito se c'è chi non crede al Covid" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 55esimo rapporto del Censis sottolinea che durante questo periodo di pandemia c’è stata un’ondata di “irrazionalità” con 3 milioni di italiani (5.9%) convinti che il Covid non esiste. Per non parlare del 5,8% di chi pensa che la terra sia piatta e del 10% che non crede all’allunaggio. È abbastanza ovvio che la pandemia dia senso smarrimento. “Un sonno fatuo della ragione, una fuga fatale nel pensiero magico”, spiega il Rapporto, di cui abbiamo parlato con il sociologo Domenico De Masi. Professor De Masi, il Covid ha fatto crescere i complottisti? L’onda di irrazionalità non è arrivata con la pandemia, c’era anche prima. La pandemia l’ha messa a nudo. Prima non c’era motivo di constatare quanti erano i terrapiattisti o i negazionisti dell’uomo sulla Luna. Questo dato però è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 55esimo rapporto del Censis sottolinea che durante questo periodo di pandemia c’è stata un’ondata di “irrazionalità” con 3 milioni di italiani (5.9%) convinti che ilnon esiste. Per non parlare del 5,8% di chi pensa che la terra sia piatta e del 10% che nonall’allunaggio. È abbastanza ovvio che la pandemia dia senso smarrimento. “Un sonno fatuo della ragione, una fuga fatale nel pensiero magico”, spiega il Rapporto, di cui abbiamo parlato con il sociologoDe. Professor De, ilha fatto crescere i complottisti? L’onda di irrazionalità non è arrivata con la pandemia, c’era anche prima. La pandemia l’ha messa a nudo. Prima non c’era motivo di constatare quanti erano i terrapiattisti o i negazionisti dell’uomo sulla Luna. Questo dato però è ...

