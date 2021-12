Covid, Oms: ancora nessun decesso segnalato legato a Omicron (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'Organizzazione mondiale della sanità non ha per il momento informazioni su eventuali decessi legati alla nuova variante Omicron del Covid. Lo ha sottolineato un portavoce dell'agenzia Onu a Ginevra. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'Organizzazione mondiale della sanità non ha per il momento informazioni su eventuali decessi legati alla nuova variantedel. Lo ha sottolineato un portavoce dell'agenzia Onu a Ginevra. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Oms avverte tutti i Paesi del mondo che il 'mix tossico' di una bassa copertura vaccinale e di poche persone test… - reportrai3 : Ogni sei booster somministrati nei Paesi ricchi c'è una prima dose nei Paesi a basso reddito, ha denunciato l'Oms.… - ladyonorato : Secondo l’OMS (non i “novax”) l’efficacia protettiva dei sieri contro la variante Delta è scesa dal 60% al 40%! Qui… - zazoomblog : Covid Oms: ancora nessun decesso segnalato legato a Omicron - #Covid #ancora #nessun #decesso - signoraDalloway : RT @mrcllznn: Il Brasile ha superato i 615 mila morti di Covid. Allarme OMS: in Africa l'80% della popolazione non ha ricevuto neanche una… -