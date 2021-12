2 Dicembre 2021 – Cerimonia di addio per la Merkel, auguri al suo successore Olaf Scholz. Gopinath nuovo numero due FMI. Israele dietro sabotaggio centrale Natanz. Elezioni Libia, figlio Gheddafi torna in corsa (Di venerdì 3 dicembre 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha augurato a Olaf Scholz, suo successore alla guida del prossimo governo tedesco, “tutto il meglio, tanta fortuna e successo“. Nella Cerimonia di saluto alle forze armate, dopo 16 anni al potere, la leader tedesca ha dato l’addio sulle note di ‘Fuer mich soll’s rote Rosen regnen’ di Hildegard Knef, insieme all’inno ‘Grosser Gott, wir loben Dich’ e la musica della cantante punk Nina Hagen – ‘Du hast den Farbfilm vergessen’ – hit del 1974 nella Germania dell’Est. Il capo economista del Fondo monetario internazionale, Gita Gopinath, diventerà il numero due del Fondo. Gita Gopinath, che compirà 50 anni la prossima settimana, rimpiazzerà il direttore generale aggiunto Geoffrey Okamoto che ha ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 3 dicembre 2021) La cancelliera tedesca Angelaha augurato a, suoalla guida del prossimo governo tedesco, “tutto il meglio, tanta fortuna e successo“. Nelladi saluto alle forze armate, dopo 16 anni al potere, la leader tedesca ha dato l’sulle note di ‘Fuer mich soll’s rote Rosen regnen’ di Hildegard Knef, insieme all’inno ‘Grosser Gott, wir loben Dich’ e la musica della cantante punk Nina Hagen – ‘Du hast den Farbfilm vergessen’ – hit del 1974 nella Germania dell’Est. Il capo economista del Fondo monetario internazionale, Gita, diventerà ildue del Fondo. Gita, che compirà 50 anni la prossima settimana, rimpiazzerà il direttore generale aggiunto Geoffrey Okamoto che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Dicembre 2021 Serie A, dove vedere la sedicesima giornata di campionato in tv? Di Andre Giove - 03/12/2021 La sedicesima giornata di Serie A al via domani. Il Napoli di scena a Reggio Emilia contro il ... Sabato 4 dicembre, ore 15.00: Milan - Salernitana su DAZN Sabato 4 dicembre, ...

Green Pass: durata e validità per tipologia Vaccino Covid: validità per ogni dose Green Pass: come scaricarlo dopo la terza dose 1 Dicembre 2021 Il Super Green Pass si può scaricare anche dopo la prima dose del vaccino anti Covid. La ...

Top e Flop, i protagonisti del giorno: venerdì 3 dicembre 2021 AlessioPorcu.it II edizione del “Presepe dei Pastori”. Inaugurazione a Vallecupola il 4 dicembre Seconda edizione a Vallecupola (Rieti) del “Presepe dei Pastori” ideato dalla Università Agraria, l’inaugurazione si terrà ai piedi del piccolo borgo medioevale (in un’antica stalla che si trova ...

Xiaomi: insieme a Mi 12 e 12X arriverà anche 12 Pro, trapela la scheda tecnica L'uscita della linea 12 di Xiaomi si avvicina rapidamente, poiché i suoi smartphone dovrebbero essere presentati entro la fine di dicembre e commercializzati a cavallo tra il 2020 e il 2021.

