Riforma degli istituti tecnici professionali per combattere abbandono scolastico e giovani senza lavoro. Lo prevede il PNRR (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per contrastare l’abbandono scolastico e l’alto numero di giovani Neet, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha annunciato una serie di interventi, grazie alla spinta del PNRR. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per contrastare l’e l’alto numero diNeet, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha annunciato una serie di interventi, grazie alla spinta del. L'articolo .

Advertising

Maxdero : ?? ALLA FINE È SUCCESSO. LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA È STATA APPROVATA IN CONSIGLIO, NONOSTANTE I NOSTRI VOTI CONT… - CarloCalenda : E per essere chiari fino in fondo considero Renzi il miglior PdC degli ultimi trent’anni. Ho lavorato bene con lui,… - orizzontescuola : Riforma degli istituti tecnici professionali per combattere abbandono scolastico e giovani senza lavoro. Lo prevede… - GaranteLiberta : RT @CNF_it: Effetti della riforma penale, ruolo degli attori coinvolti nell’esecuzione delle pene carcerarie e alternative, tutela dei diri… - CNF_it : Effetti della riforma penale, ruolo degli attori coinvolti nell’esecuzione delle pene carcerarie e alternative, tut… -