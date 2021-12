Mede@ apre il primo sportello anti violenza a Fagnano Castello

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 2 dicembre 2021)– , in Calabria, la portavoce Catia Acquesta parte dal suo paese di origine luogo dell’efferato femminicidio di Sonia Lattari. L’inaugurazione si è tenuta oggi pomeriggio alle ore 18 all’interno del comune. “Ho voluto fortemente aprire questo@ in onore di Sonia Lattari, ennesima vittima di femminicidio – dichiara Catia Acquesta, giornalista e portavoce dell’associazione – perché la Calabria ha bisogno di sostegno, le donne calabresi vittime dihanno bisogno di essere ascoltate e supportate, per poi indirizzarle nella migliore scelta e non finire uccise, perché salvarsi è possibile.@ fa questo!”@ nomina responsabili dellola dottoressa Cristina Aloia, psicologa, e l’Avv. Giulio Tarsitano, ...