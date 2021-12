Manchester United-Arsenal: Cristiano Ronaldo raggiunge gli 800 gol in carriera (VIDEO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non delude le attese Manchester United-Arsenal, sfida di prestigio che chiude la 14esima giornata di Premier League 2021/2022. Dopo che il primo tempo si era concluso con il risultato di 1-1, i Red Devils sono passati in vantaggio al 52? grazie alla sua punta di diamante, ovvero Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha convertito in rete un passaggio di Rashford, tagliando un traguardo storico: per l’ex Juventus, infatti, si tratta del gol numero 800 in carriera, 685 con squadre di club a cui vanno aggiunti i 115 in Nazionale. Una gioia che dura pochi secondi, visto l’immediato pareggio degli ospiti con Odegaard. Di seguito, il VIDEO della rete di CR7. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non delude le attese, sfida di prestigio che chiude la 14esima giornata di Premier League 2021/2022. Dopo che il primo tempo si era concluso con il risultato di 1-1, i Red Devils sono passati in vantaggio al 52? grazie alla sua punta di diamante, ovvero. Il portoghese ha convertito in rete un passaggio di Rashford, tagliando un traguardo storico: per l’ex Juventus, infatti, si tratta del gol numero 800 in, 685 con squadre di club a cui vanno aggiunti i 115 in Nazionale. Una gioia che dura pochi secondi, visto l’immediato pareggio degli ospiti con Odegaard. Di seguito, ildella rete di CR7. SportFace.

