Il piccolo Giorgio Ricchiuti, ha interpretato un imprenditore di successo del futuro, al "Leadership Forum”, tenutosi al Teatro degli Arcimboldi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giorgio ha conquistato tutti, addetti ai lavori, tecnici, relatori e pubblico, a dispetto dei suoi 8 anni ha interpretato in modo egregio il suo ruolo, presentando relatori di successo del calibro di John C. Maxwell, Fons Trompenaars, Marcel Jacobs, Pierluigi Collina, Paolo Nespoli, Elisabetta Franchi, Federica Marchionni e molti altri Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha conquistato tutti, addetti ai lavori, tecnici, relatori e pubblico, a dispetto dei suoi 8 anni hain modo egregio il suo ruolo, presentando relatori didel calibro di John C. Maxwell, Fons Trompenaars, Marcel Jacobs, Pierluigi Collina, Paolo Nespoli, Elisabetta Franchi, Federica Marchionni e molti altri

Advertising

reportrai3 : Negli stessi giorni in cui incontriamo Riva, in Puglia si votava per le amministrative. L’ingegner Salvatore De Fel… - GuadagnoRaffae2 : RT @reportrai3: Negli stessi giorni in cui incontriamo Riva, in Puglia si votava per le amministrative. L’ingegner Salvatore De Felice, per… - giorgiovascotto : RT @ComVentotene: Giorgio #Trizzino: 'Da 3 anni è ferma in aula la legge sul suicidio assistito, serve una legge. Non voterò la fiducia, è… - smilypapiking : RT @ComVentotene: Giorgio #Trizzino: 'Da 3 anni è ferma in aula la legge sul suicidio assistito, serve una legge. Non voterò la fiducia, è… - ComVentotene : Giorgio #Trizzino: 'Da 3 anni è ferma in aula la legge sul suicidio assistito, serve una legge. Non voterò la fiduc… -