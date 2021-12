(Di giovedì 2 dicembre 2021) . I dubbi dei giorni scorsi sono stati cancellati dalla notizia ufficiale Dai dubbi alle certezze, il passo è un attimo. Perché questo Natale sarà più bello per 100mila, quelli che hanno partecipato con successo al Superconcluso ufficialmente il 30 giugno scorso. Sono quelli in cima L'articolo proviene da Inews.it.

dettaglio è stato reso noto in merito a eventuali variazioni della classifica conseguenti ai ... Lo ricordiamo nuovamente: hanno diritto ai 1.500 euro del Supercoloro che, nel semestre ...Start non prevedecanone mensile e include una carta prepagata contactless su circuito ... bonifici gratuiti, supporto Google Pay e Apple Pay, portafoglio Bitcoin,online e in negozio. ...Cashback, nessun dubbio: finalmente gli italiani possono festeggiare. I dubbi dei giorni scorsi sono stati cancellati dalla notizia ufficiale ...Nuovo intervento di Consap sulla questione Super Cashback: disposizioni di pagamento quasi completate, i bonifici arriveranno entro la settimana.