Bollo auto: agevolazioni resteranno valide per i veicoli storici (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per il Bollo auto ci sono buone notizie per i proprietari di vetture storiche, ovvero con età compresa tra i 20 ed i 29 anni. A margine di una seduta congiunta della Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, l’emendamento 7.0.20 del Decreto Legge Fiscale è stato ufficialmente ritirato (si cercava di far decadere l’agevolazione del pagamento ridotto per tutelare la conservazione dei veicoli storici, con anzianità compresa tra i 20 ed i 29 anni). Alberto Scuro, presidente della Federazione italiana di riferimento per il motorismo storico, si è detto assai soddisfatto degli ultimi risvolti, affermando che ha prevalso il buon senso e la salvaguardia del settore, che altrimenti avrebbe subito un contraccolpo importante. La proposta aveva preso piede alcune settimane fa, quando l’emendamento di cui sopra si proponeva di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per ilci sono buone notizie per i proprietari di vetture storiche, ovvero con età compresa tra i 20 ed i 29 anni. A margine di una seduta congiunta della Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, l’emendamento 7.0.20 del Decreto Legge Fiscale è stato ufficialmente ritirato (si cercava di far decadere l’agevolazione del pagamento ridotto per tutelare la conservazione dei, con anzianità compresa tra i 20 ed i 29 anni). Alberto Scuro, presidente della Federazione italiana di riferimento per il motorismo storico, si è detto assai soddisfatto degli ultimi risvolti, affermando che ha prevalso il buon senso e la salvaguardia del settore, che altrimenti avrebbe subito un contraccolpo importante. La proposta aveva preso piede alcune settimane fa, quando l’emendamento di cui sopra si proponeva di ...

