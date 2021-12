Scacchi | Campionati italiani 2021 | solo vittorie nel primo turno

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è disputato oggi, con ritardo di un giorno, ildella sezione Open deiAssoluti diin corso di svolgimento a Chianciano Terme. Dodici i partecipanti, e nella prima giornata si sono avute soltanto, distribuite peraltro equamente tra Bianco e Nero. Andiamo a vederle tutte. Luca Moroni (GM)-Artem Gilevych (IM) 1-0: in 59 mosse il Grande Maestro classe 2000, nativo di Desio, si impone per mezzo di un finale nel quale rimane con Torre contro pedone e Re. L’abbandono di Gilevych è dovuto allo scacco matto alla successiva. Alberto Barp (IM)-Olga Zimina (WGM) 0-1: alla mossa 51, quella dell’abbandono da parte del bellulnese, la situazione vede Zimina con due pedoni in più e, in particolare, quello h ormai prossimo ad andare verso la promozione ...