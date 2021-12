Salto con gli sci: le sorelle Malsiner convocate per la tappa di Coppa del Mondo a Lillehammer (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci al femminile: il massimo circuito internazionale si sposta in quel di Lillehammer. In terra norvegese per l’Italia il miglior risultato, in entrambi i sessi, è stato il successo di Roberto Cecon nel 1995, mentre al femminile la quinta piazza di Evelyn Insam nel 2011-2012. Saranno presenti in Scandinavia a rappresentare il Bel Paese le due sorelle Jessica e Lara Malsiner, ovviamente a caccia della qualificazione e della zona punti. Il programma del week-end: Ven. 03/12 – Coppa del Mondo – Qaulificazioni HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 18.30, diretta tv Eurosport Sab. 04/12 – Coppa del Mondo – HS98 femminile ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo appuntamento stagionale per ladeldicon gli sci al femminile: il massimo circuito internazionale si sposta in quel di. In terra norvegese per l’Italia il miglior risultato, in entrambi i sessi, è stato il successo di Roberto Cecon nel 1995, mentre al femminile la quinta piazza di Evelyn Insam nel 2011-2012. Saranno presenti in Scandinavia a rappresentare il Bel Paese le dueJessica e Lara, ovviamente a caccia della qualificazione e della zona punti. Il programma del week-end: Ven. 03/12 –del– Qaulificazioni HS98 femminile(Nor) – ore 18.30, diretta tv Eurosport Sab. 04/12 –del– HS98 femminile ...

